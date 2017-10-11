Otomotiv üretimi Eylül'de yüzde 18 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2017 yılı Eylül ayı üretim, ihracat, satış değerlendirme raporu açıklandı. Rapora göre, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 31 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 224 bin adet, otomobil üretimi ise 839 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 2 oranında daralarak 643 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında daraldı ve 477 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 2 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 3 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 9 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Eylül dönemine göre üretimde yüzde 35 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2 oranında artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 49 seviyesine ulaştı.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 24 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 38 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 984 bin adet, otomobil ihracatı ise 689 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar ve euro bazında yüzde 22 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 58 artarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 59 artarak 7,8 milyar euro seviyesine yükseldi.

Üretim

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış ile toplam 1 milyon 223 bin 838 adet taşıt aracı üretildi. Toplam üretim, Ocak-Eylül dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 262 bin 572 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Eylül dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplamda yüzde 2 azalırken, ürün grubu bazında; K. kamyonda yüzde 46, minibüste yüzde 30, B. kamyonda yüzde 11 otobüste yüzde 3 oranlarında artı ve midibüste yüzde 7, kamyonette yüzde 5 oranlarında azalma kaydetti.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artarak 839 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör üretimi yüzde 1 oranında azalarak 38 bin 734 adet oldu.

Pazar

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam satışlar yüzde 2 oranında azaldı ve 642 bin 695 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldı ve 476 bin 621 adet oldu. 2007-2017 yılı Ocak-Eylül dönemine ait otomobil satışları, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 70 olarak gerçekleştiği görüldü.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 3 ve ithal otomobil satışları yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 22 oranında arttı. 2007-2017 yılı Ocak-Eylül dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği görüldü. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 2 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 6 oranlarında artarken; yerli hafif ticari araç satışları yüzde 1 azaldı.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 6 oranında azalarak 15 bin 352 adet, kamyon pazarı yüzde 4 oranında azalarak 13 bin 405 adet, midibüs pazarı aynı seviyesini koruyarak bin 316 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 37 oranında azalarak 631 adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 19, otomobil pazarı yüzde 30, hafif ticari araç pazarı yüzde 1 artarken; ağır ticari araç pazarı yüzde 38 oranında düştü.

İhracat

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 689 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 80’ini oluşturan 984 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 24 oranında arttı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında artarken, ticari araç ihracatı aynı seviyesini korudu. Traktör ihracatı de 2016 yılı Ocak-Eylül dönemine göre aynı seviyesini koruyarak 10 bin 166 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı ve 21 milyar 108 milyon dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 22 artarak 19 milyar 29 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 31, yan sanayi ihracatı yüzde 7 oranında arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 18 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.