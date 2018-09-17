Otomotiv yan sanayi Almanya’da şov yaptı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yan sanayi alanında dünyanın en önemli fuarlarından olan Automechanika Frankfurt Fuarına milli katılım düzenledi. Almanya’nın Frankfurt kentinde 11-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuara, OİB liderliğinde 21 Türk firması katıldı.

180 bin metrekare alanda düzenlenen, 76 ülkeden 4 bin 843 firmanın katıldığı fuarda Türk firmalarına yoğun ilgi oldu. Türk firmaları, Automechanika Frankfurt’ta motor parçalarından elektrik aksamlara, yedek parçalardan atölye ekipmanlarına kadar çok sayıda ve en yeni ürün grubunu sergiledi. Türkiye’de 12 yıl üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin ülkedeki ilk ve tek koordinatör birliği olan OİB adına fuara

HEDEF 31 MİLYAR $

Geçen yıl 28,5 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörün 2018 yılı sonunda da 31 milyar dolar ihracat hedeflediğini vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Fuarın, kısa ve orta vadede ihracat hedeflerine ulaşmamıza destek olacağını düşünüyoruz. Ayrıca fuar ziyaretçisi firmalarla iş birliğinin genişletilmesi, söz konusu ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sunacaktır” diye konuştu. Türkiye’nin, Automechanika Frankfurt fuarının düzenlendiği otomotiv yan sanayi alanında oldukça güçlü olduğuna dikkat çeken Baran Çelik, “Otomotiv yan sanayimiz, Türk otomotiv endüstrisinin büyümesi ve modernizasyonundan olumlu yönde etkilendi ve çok hızlı büyüdü. Bu sanayideki şirketlerin çoğu modern ekipmanlara, yeni teknolojilere, kalifiye iş gücüne, sermaye yoğun üretime ve satış sonrası servis imkanına sahip. Bu anlamda yan sanayide de gerek Almanya gerekse diğer dünya ülkeleri için en güvenilir partnerlerden biriyiz” diye konuştu.

TÜRKİYE OTOMOTİVDE KÜRESEL BİR GÜÇ