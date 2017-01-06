Otomotiv1 milyonla rekor kırdı

2015 yılında 968 bin 17 aracın satıldığı toplam pazarda 2016’da yeni bir rekor kırıldı. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, henüz açıklanmayan ağır vasıta rakamları da eklendiğinde 2016’da toplam otomotiv pazarının bir milyona ulaşacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Geçen yıl 2015’e göre otomobil satışları yüzde 4.32 artarak 756 bin 938’e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 6.45 azalarak 226 bin 782’ye geriledi.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Geçen yıl otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 44.57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adetle sahip oldu. Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61.51’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57.27’ye yükseldi. 2016 yılında otomobil pazarının yüzde 81.85’ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47.86 pay, 362 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit otomobil satışı yapıldı. ODD’nin düzenlediği ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri’ töreninde de otomotiv dünyasının başarılı markaları ödüllendirildi. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, sektörün mütevazı rakamlardan bir milyona yakın ve artık sürdürülebilir bir piyasa seviyesine ulaştığını belirterek, Türkiye ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştiren otomotiv sektörünün en fazla ihracat yapan sektör konumunda olduğunu, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya yaklaşık yüzde 5 katkıda bulunduğunu bildirdi. Bayraktar, 2017’nin tahminlerine göre kolay bir yıl olmayacağını ama ekonominin büyümeye devam edeceğine inandıklarını söyledi. Öte yandan, törende satış ve iletişim kategorilerinde toplam 19 dalda ödül verildi.

2016’NIN GLADYATÖRLERİ