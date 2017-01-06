Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Otomotiv1 milyonla rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2016’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1.62 büyüyerek 983 bin 720 seviyesine yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2015 yılında 968 bin 17 aracın satıldığı toplam pazarda 2016’da yeni bir rekor kırıldı. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, henüz açıklanmayan ağır vasıta rakamları da eklendiğinde 2016’da toplam otomotiv pazarının bir milyona ulaşacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Geçen yıl 2015’e göre otomobil satışları yüzde 4.32 artarak 756 bin 938’e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 6.45 azalarak 226 bin 782’ye geriledi.      

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Geçen yıl otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 44.57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adetle sahip oldu.  Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61.51’e  gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57.27’ye yükseldi. 2016 yılında otomobil pazarının yüzde 81.85’ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47.86 pay, 362 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit otomobil satışı yapıldı. ODD’nin düzenlediği ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri’ töreninde de otomotiv dünyasının başarılı markaları ödüllendirildi. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, sektörün mütevazı rakamlardan bir milyona yakın ve artık sürdürülebilir bir piyasa seviyesine ulaştığını belirterek, Türkiye ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştiren otomotiv sektörünün en fazla ihracat yapan sektör konumunda olduğunu, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya yaklaşık yüzde 5 katkıda bulunduğunu bildirdi. Bayraktar, 2017’nin tahminlerine göre kolay bir yıl olmayacağını ama ekonominin büyümeye devam edeceğine inandıklarını söyledi. Öte yandan, törende satış ve iletişim kategorilerinde toplam 19 dalda ödül verildi.

2016’NIN GLADYATÖRLERİ

- En hızlı büyüyen hafif ticari araç markası: Nissan

- En çok satılan hafif ticari araç modeli: Ford Tourneo Courier

- En çok satılan hafif ticari araç markası: Ford

- En çok büyüyen otomobil markası: Suzuki

- En çok satılan otomobil modeli: Fiat Egea

- En çok satılan otomobil markası: Renault 

- En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç: Volkswagen

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Binali Yıldırım: Askerlerimiz DEAŞ'la mücadele için Başika'da

Binali Yıldırım: Askerlerimiz DEAŞ'la mücadele için Başika'da

Bakan Nabi Avcı, Bilal Erdoğan ile ok attı

Bakan Nabi Avcı, Bilal Erdoğan ile ok attı

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbul'dan kar manzaraları

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

3 yeni KHK yayınlandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA