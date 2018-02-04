Otomotivde üretim rekoru kırıldı

Türkiye geçen yıl 2016’ya göre toplam otomotiv üretimi yüzde 13 artışla 1 milyon 674 bine, otomobil üretimi ise yüzde 18 yükselişle 1 milyon 121 bine çıkarken, hem toplam otomotiv hem de otomobil üretiminde en yüksek seviyeye ulaşıldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Aralık 2017 dönemini kapsayan yıllık üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2017’de bir önceki yıla kıyasla, toplam otomotiv üretimi yüzde 13, otomobil üretimi ise yüzde 18 arttı. 2017’de bir önceki yıla göre adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 17, otomobil ihracatı da yüzde 24 artış gösterdi.

DÜNYA İLE REKABET

Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Böylece otomotiv sanayisinin toplam üretiminin yüzde 80’i ihraç edilmiş oldu.

OSD Başkanı Kudret Önen konuyla ilgili olarak “Bugün 29 milyar dolarlık ihracatı ve 1.7 milyona dayanan üretimi ile otomotiv sanayimiz, dünya üretiminin yüzde 2’sini yapar konuma geldi. Sektörde bundan sonra atılacak adımlar çok önemli; Avrupa’daki yeni otomotiv yatırımlarını çeken Orta Avrupa ve bazı Kuzey Afrika ülkeleri ile rekabet edecek, AR-GE ve teknolojik üstünlüğümüzü destekleyecek yeni teşvikler ile daha da büyüme imkânı var” dedi.