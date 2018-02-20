Otomotivin en büyük fuarı başlıyor

Türkiye ekonomisinin son 12 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin yıldızları, 5-8 Nisan’da İstanbul TÜYAP’ta buluşacak. Frankfurt ve Shanghai’dan sonra otomotiv endüstrisinin en büyük 3. fuarı olan Automechanika İstanbul,dünyanın dört bir yanından gelen otomotiv endüstrisi profesyonellerini bu yıl da Türkiye’de bir araya getirecek. 2018 yılında yeni modeller, fabrika modernizasyonu ve hatların iyileşmesi için 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanan sektör, yeni ürünlerini otomotiv endüstrisinin öncü fuarı Automechanika Istanbul’da sergileyecek.Geçtiğimiz yıl toplam otomotiv üretiminde yaşanan yüzde 13’lük artışla birlikte ihracatın arttığına ve Türk otomotiv sektörünün önemli bir dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

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“Otomotiv sektörü sağladığı yüksek istihdam oranı ve yüksek büyüme hızıyla Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden sektör, yakın zamanda yerli otomobil üretmeye hazırlanıyor. Uluslararası rekabette güçlü bir platform sunmanın gururunu yaşadığımız Türk otomotiv sektörünün bu atılımını çok olumlu buluyoruz ve otomotiv sektörünün tüm bileşenlerini Türkiye’nin lider otomotiv endüstrisi fuarı Automechanika İstanbul’a bekliyoruz.”

Automechanika Istanbul 2017’de 1.200 katılımcı ile 44 bin ziyaretçiyi ağırladı.