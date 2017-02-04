ÖTV ve KDV indirimi mağazaları hareketlendirdi
Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan ÖTV’nin 30 Nisan’a kadar sıfıra çekilmesi ve mobilyada da KDV oranının aynı tarihe kadar yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi ürünlerin fiyatlarına yansırken, mağazalarda da ilk günden hareketlilik başladı.
VATANDAŞ MEMNUN
Beyaz eşya piyasasının hareketlendiğini anlatan bir mağazanın satış müdürü Osman Akbulutlar “Örneğin bin 500 liralık bir buzdolabı aldığımızda ÖTV indirimiyle bu bin 400 liraya düşüyor. 3 bin liralık üründe ise fiyat 2 bin 800 liraya düşüyor. Bu tüketici için de dolar artışları ve zamlardan sonra bir fırsata dönüştü” dedi. Tüketicinin ürünleri daha uygun fiyata alabileceğini belirten Akbulutlar “ÖTV’nin sıfırlanmasıyla nişanlı çiftlerimiz, yeni evlenecek olanlar ve uzun yıllar evli olup beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler bize şimdiden talep göstermeye başladı” dedi. Beyaz eşya almak için mağazaya gelen Soner Deniz, evlenmeyi planladığını ifade ederek, ÖTV indiriminden faydalanmak istediğini kaydetti. Selahattin Demiroca ise eşine çamaşır makinesi alarak sürpriz yapmayı planladığını anlattı. Demiroca “En son 30 yıl önce beyaz eşya almıştık. Eskiyen çamaşır makinemizi değiştirmeyi istiyoruz. Uygulama bizi çok memnun etti” diye konuştu. Mevlüt Tun ise ÖTV indiriminin ardından eşine ütü alarak sürpriz yapmayı planladığını belirtti. Mobilya mağazası müdürü Ramazan Kıran da mutfak takımı, salon takımı ve yatak odası takımları gibi mobilyaların fiyatlarının yüzde 10 düşürüldüğünü söyledi. Kıran, söz konusu indirimin özellikle yeni evlenecek çiftler için fırsat yarattığını söyledi.
Ucuzken alın, fırsatı kaçırmayın
Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV’nin 3 ay süreyle yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesine ilişkin “Vatandaşlarımıza bir an önce bu 3 ay zarfında mobilya ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Güleç, KDV indiriminin ardından fiyatların yüzde 10 ucuzlayacağını belirterek, ihtiyacı olan vatandaşların bir an önce mobilyalarını almasının faydalarına olacağını söyledi. Güleç, piyasaların da son derece olumlu etkileyeceğini söyledi.
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