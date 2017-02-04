ÖTV ve KDV indirimi mağazaları hareketlendirdi

VATANDAŞ MEMNUN

Beyaz eşya piyasasının hareketlendiğini anlatan bir mağazanın satış müdürü Osman Akbulutlar “Örneğin bin 500 liralık bir buzdolabı aldığımızda ÖTV indirimiyle bu bin 400 liraya düşüyor. 3 bin liralık üründe ise fiyat 2 bin 800 liraya düşüyor. Bu tüketici için de dolar artışları ve zamlardan sonra bir fırsata dönüştü” dedi. Tüketicinin ürünleri daha uygun fiyata alabileceğini belirten Akbulutlar “ÖTV’nin sıfırlanmasıyla nişanlı çiftlerimiz, yeni evlenecek olanlar ve uzun yıllar evli olup beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler bize şimdiden talep göstermeye başladı” dedi. Beyaz eşya almak için mağazaya gelen Soner Deniz, evlenmeyi planladığını ifade ederek, ÖTV indiriminden faydalanmak istediğini kaydetti. Selahattin Demiroca ise eşine çamaşır makinesi alarak sürpriz yapmayı planladığını anlattı. Demiroca “En son 30 yıl önce beyaz eşya almıştık. Eskiyen çamaşır makinemizi değiştirmeyi istiyoruz. Uygulama bizi çok memnun etti” diye konuştu. Mevlüt Tun ise ÖTV indiriminin ardından eşine ütü alarak sürpriz yapmayı planladığını belirtti. Mobilya mağazası müdürü Ramazan Kıran da mutfak takımı, salon takımı ve yatak odası takımları gibi mobilyaların fiyatlarının yüzde 10 düşürüldüğünü söyledi. Kıran, söz konusu indirimin özellikle yeni evlenecek çiftler için fırsat yarattığını söyledi.