ÖTV’den bütçeye 150 milyar gelecek

Gelir Vergisi’nden 127.3 milyar lira, Kurumlar Vergisi’nden de 70.7 milyar liralık kaynak elde edilecek. TBMM Başkanlığı’na sunulan bütçe tasarısından derlenen bilgilere göre toplam bütçe gelirinin gelecek yıl 753 milyar 720 milyon 328 bin lira olması bekleniyor. Ret ve iadelerle net bütçe gelirinin 684 milyar 402 milyon 835 bin lira olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl bütçesinde ÖTV›den 147 milyar 546 milyon 372 bin liralık tahsilat öngörülüyor. ÖTV’nin dağılımına bakıldığında, 2018’de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 68 milyar 456 milyon lira, motorlu taşıtlardan 23 milyar 483 milyon 246 bin lira, alkollü içkilerden 10 milyar 550 milyon 565 bin lira, tütün mamullerinden 37 milyar 786 milyon 905 bin lira, kolalı gazozlardan 986 milyon 824 bin lira gelir hedefleniyor.