OYAK Maden Metalürji Grubu’ndan 2017’de yüksek performans

2017 mali yılını yüksek bir performansla kapatan Grubun başarısında üretim kapasitesinin artışı, verimli süreç yönetimi ve satış stratejisi belirleyici oldu. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ‘sürdürülebilir büyüme ve karlılık’ hedefi doğrultusunda, OYAK üyeleri ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Erdemir, İsdemir, Ersem, Erdemir Maden gibi Türkiye maden ve metalürji sektörünün lokomotif kurumlarına sahip olan OYAK Maden Metalürji Grubu, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Başarılı bir yıl geçiren Grubun verimli, sürdürülebilir ve etkin üretim süreçleri ile kapasite kullanımındaki artışı mali tablolara da yansıdı. Grubun 2017 yılı kapasite kullanım oranı, yüzde 72 olan dünya ortalamasının üzerinde yüzde 97 olarak gerçekleşti. Yüksek kapasite kullanımının yanı sıra üretim aşamalarındaki verimliliğin artırılması da finansal başarıda etkili oldu.

2017 yılında 1,2 milyon ton ihracat

2017 yılı sonuçlarına göre Grubun satışları 8,96 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artış ile 5,1 milyar ABD Doları, FAVÖK’ü ise yüzde 67 artışla 1,5 milyar ABD Doları oldu. İhracatını da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artıran Grup, Güney Amerika’dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada toplam 45 ülkeye 1,2 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.

Yerli üretimin önünü açacak adımlar atıyoruz

Grubun başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Ülkemizin sürekli artan yassı çelik ihtiyacını karşılamanın yanında Türkiye sanayisinin dışa bağımlılığını azaltacak, yerli üretimin önünü açacak adımlar atıyoruz. Bu adımların karşılığını da hem ülke sanayimizin gelişiminde hem de kurumumuzun finansal sonuçlarında görüyoruz. Bilanço büyüklüğümüz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 7,5 milyar ABD Doları oldu. 2017’de piyasa değerini en çok artıran şirketlerden biri olduk. Finansal başarı bir yana, çelik sektörünün okulu olarak ülkemiz sanayisine katma değer yaratmaktan dolayı gururluyuz” dedi.

Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz

Üyelerinin tüm birikimlerini sorumlulukla yönettiklerini ifade eden Erdem, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en güçlü kurumlarından biriyiz. Bize bu gücü veren, üyelerimizin güveni. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 320 bin üyesinin emanet ettiği bu güvenin hakkını vermek boynumuzun borcu. Bu borç, finansal başarılarımızı sevinçle karşılamamızın en büyük nedeni. ‘Sürdürülebilir büyüme ve karlılık’ hedefi doğrultusunda, OYAK üyeleri ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Yüksek katma değerli çelik üretimine ağırlık vereceğiz

Türkiye’de üretilmeyen yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik ısıl işlem tesisini kurma çalışmalarını hızlandırdıklarının müjdesini de veren Erdem, “Türk çelik sanayi için bir ilk olan ve iki yıl içinde hayata geçmesi planlanan bu yatırımla OYAK Maden Metalürji Grubu, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri ürün gamına dahil edecek. Yapılacak tesis Grubumuzun amiral gemisi Erdemir’de bulunan, Türkiye’nin ilk ve tek levha haddehanesinin tamamlayıcısı konumunda olacak” dedi.

Grup’ta bayrak değişimi

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda Ocak 2017’den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ömer M. Baktır, görevini OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’e devretti. Grubun 2017 mali yılıyla ilgili “Aile olmanın verdiği güç ve mükemmel ekip ruhu sayesinde çok başarılı bir dönem geçirdik” diyen Baktır, “Kariyer hayatımda çok özel bir yeri olan OYAK ailesinden yeni bir kariyer yolunu takip etmek üzere ayrılıyorum. Görev yaptığım süre boyunca Sayın Genel Müdürümüz liderliğinde OYAK gibi müstesna bir aileye hizmet etmiş olmanın onurunu yaşıyorum. Kendisi başta olmak üzere tüm OYAK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Parçası olmaktan gurur duyduğum bu büyük ailenin şahsıma gösterdiği sevgi ve güveni hiçbir zaman unutmayacağım” dedi.

OYAK’a verdiği katkılardan dolayı Baktır’a teşekkür eden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Tecrübesi ve profesyonelliğiyle grubumuza çok önemli hizmeti bulunan Sayın Ömer Baktır, üstlendiği sorumluluk bir yana gönüldaşlığıyla ailemizin değerli bir üyesi oldu. Bundan sonraki başarılarını da gururla izleyeceğimiz Baktır’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Erdemir 2017 Finansal Rakamlar

· Konsolide net varlık:7,5 milyar ABD Doları

· Konsolide ciro: 5,1 milyar ABD Doları

· Konsolide net dönem karı: 1,0 milyar ABD Doları

· Özkaynak karlılığı: %21

OYAK MADEN METALÜRJİ GRUBU

OYAK Maden Metalürji Grubu; bünyesindeki 8 şirketiyle, Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisidir. 2016 yılı ham çelik üretimine göre AB-28’e üye ülkelerin üreticileri arasında 3.sıradadır.

Grubun bünyesindeki şirketler; yassı çelik ve levha üreticisi Erdemir, yassı ve uzun çelik sektöründe hizmet veren İsdemir, Sivas ve Malatya'da maden sahaları bulunan Erdemir Maden, Romanya'da elektrik motoru üretimi için gerekli olan silisli çeliği üreten Erdemir Romanya, Grup şirketlerine mühendislik yönetimi hizmeti veren Erdemir Mühendislik, sektörün ebatlanmış yassı çelik ihtiyacını karşılayan Erdemir Çelik Servis Merkezi, Asya-Pasifik Bölgesi’nde faaliyetleri yürüten Erdemir Asia Pacific ve İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.’dir.

OYAK Maden Metalürji Grubu tüm ürün gamı ile otomotiv, beyaz eşya, gemi, boru, makine imalat, tarım ve ziraat aletleri, ısı sanayi, genel yapı, savunma ve ambalaj sanayisi gibi birçok sektöre hizmet veren şirketler grubudur.

Grup şirketlerinden Erdemir, Türk çelik sektöründeki Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge Merkezi’ne sahiptir. OYAK Maden Metalürji Grubu toplam varlıkları bakımından Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden olup, 12 bine yakın çalışanıyla ülkemizin en büyük işverenleri arasındadır.

Bilgi için:

Özge Aksoy I İz İletişim ozge.aksoy@iziletisim.com0533 655 43 15

Yelda Şumnulu I İz İletişim yelda.sumnulu@iziletisim.com0532 727 45 05