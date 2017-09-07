Oyuncak devi Toys'R'Us iflasın eşiğinde

Borçlarını zamanında ödeyemeyen Toys"R"Us, yüz milyonlarca borcunu yeniden yapılandırarak ödemek ve iflasa karşı önlem almak için bir hukuk firmasına başvurdu.

Oyuncak devi, Kirkland ve Ellis firmalarındaki avukatlar ile bu yılın sonuna kadar 400 milyon dolarlık borcun üstesinden nasıl geleceklerini planlamaya başladı. Toplam borcun Aralık ayının sonuna kadar ödenmesi hedefleniyor.

Toys"R"Us, tüketicilerin artık çevrimiçi alışveriş yaptığı bir dönemde, dijital pazarlamanın gerisinde kaldıklarını kabul etti. Son üç yılda dijital pazarlama sektöründe yer edinebilmek 100 milyon dolarlık yatırım yapmalarına ve web sitelerinin yenilemesine rağmen istedikleri geliri elde edemediklerini belirtti. (Milliyet)