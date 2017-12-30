Oyuncak skuter ithalatına denetim
İthalatında denetim uygulanacak oyuncaklar arasına skuter da eklendi.
- AA
Ekonomi Bakanlığının, "Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, skuter, ithalatında denetim uygulanacak oyuncaklar arasına dahil edildi.
Skuter dahil ithalatı denetlenecek oyuncaklarla ilgili işlemler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ve risk analizine göre yapılacak.
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