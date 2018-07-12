Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Özbekistan, finans kurumlarıyla 1,5 milyar dolar kredi anlaşması imzaladı

Özbekistan, uluslararası finans kuruluşlarıyla 1,5 milyar dolarlık kredi anlaşmaları imzaladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özbekistan, bu yılın başından bu yana uluslararası finans kuruluşlarıyla 1,5 milyar dolarlık kredi anlaşmaları imzaladı.
 
Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar Devlet Komitesi Başkanı Suhrab Halmuradov, Taşkent'te düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde ülkede yabancı yatırımcı ve iş adamları için çeşitli imtiyaz ve önceliklerin sağlandığını belirtti.
 
Ülkesindeki iş ve yatırım ortamının iyileştirildiğini dile getiren Halmuradov, ülkeye gelen yabancı yatırım hacminin arttığını kaydetti.
 
Bu yılın ocak-haziran döneminde yabancı sermayeli 960 işletmenin kurulduğunu söyleyen Halmuradov, "Özbekistan, yıl başından bu yana uluslararası finans kurumlarıyla yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki kredi anlaşmaları imzaladı.” diye konuştu.
 
Halmuradov, ülkesine yatırım yapanlar arasında Rusya, Türkiye, Çin, Kazakistan ve Güney Koreli iş adamlarının daha aktif olduğunu, ayrıca farklı ülkelerden iş adamlarıyla da yatırımlar konusunda görüşmelerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar açıklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar açıklandı

Antalya'da tarlalar halı açtı

Antalya'da tarlalar halı açtı

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

Shakira danslarıyla İstanbul'u salladı

Shakira danslarıyla İstanbul'u salladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA