Özbekistan ziyareti yeni fırsatlar sunacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, 29 Nisan-1 Mayıs’ta Özbekistan’a gerçekleştirilecek resmi ziyaret ziyaretinde inşaat, tekstil, gıda gibi sektörlerin yanı sıra depolama, işleme, paketleme ve askeri alanlarda Türkiye ve Özbekistan arasındaki iş birliklerinin görüşüleceğini söyledi. Ekmekçibaşı “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a yapacağı bu önemli ziyaretin özellikle bölgede yatırım yapmayı hedefleyen iş insanlarımıza güven ortamı oluşturulması ve verilecek destekler konusunda ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Türk iş insanlarının Özbekistan’da tutuklanmaya kadar varan bazı haksızlıklara uğradığına işaret eden Ekmekçibaşı, söz konusu sorunların çözülmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Ekmekçibaşı “Özbekistan için öncelik teşkil eden birçok alt yapı projesi için yeni ihaleler gerçekleştirilecek. Türk iş dünyası olarak Özbekistan’da uzun yıllardır süren sessizliğin ardından ülkede alınan yatırım kararlarının ciddiyetine inanıyoruz” dedi.

500 Türk şirketi faaliyett

Özbekistan ekonomisinin büyüklüğü 67 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Uluslararası finans kuruluşlarının öngörülerine göre gelecek 10 yılda en hızlı büyüyecek ülkeler arasında yer alan Özbekistan’ın, büyüme performansı dikkati çekiyor. Yabancı sermayeli 5 binin üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği Özbekistan’da, Türk menşeili 500 şirketin faaliyette. Ülkede, 1991’den bu yana gerçekleştirilen yatırımların tutarı yaklaşık 700 milyon dolar olarak kayıtlarda yer alıyor. Türk müteahhitlik firmalarının ise Özbekistan’da önemli projeylere imza attığı biliniyor. Türkiye’nin Özbekistan’a ihracatı 5 yılda yüzde 21 artarak geçen yıl 680.2 milyon dolara ulaşırken, bu ülkeden yapılan ithalat aynı dönemde yüzde 1 artışla 823.3 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı.