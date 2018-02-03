Paket cansuyu olacak

İŞ DÜNYASI TBMM’YE GELEN YASALARDAN MEMNUN

dünyası temsilcileri, TBMM’ye gelen yeni paketlerin ekonomiye can suyu olacağını söylediler. Yatırım, üretim ve istihdam teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren Vergi Tasarısı ile ‘Yatırım Ortamını İyileştirme Reform Paketi’ni değerlendiren iş dünyası temsilcileri paketin hem işçi hem de işveren açısından müjde niteliğinde düzenlemeler içerdiğine dikkat çektiler.

İSTİHDAM ARTACAK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “İlave istihdama sağlanacak gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve SGK primi desteği çok önemli. Bu düzenlemelerin etkisiyle istihdam artışı 2018 yılında da hız kesmeden sürecek ve ekonomik aktivite canlılığını koruyacaktır” dedi.

İHRACATA KATKI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de “Tasarıda hem çalışanlar lehine son derece olumlu maddeler bulunması hem de firmalarımızın karşı karşıya kaldıkları işgücü maliyetleri konusunda desteklerin yer alması, ihracatçılarımız açısından son derece olumlu. Paketin ihracatımıza olumlu katkı sağlayacağına kesin gözüyle bakıyorum” dedi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise “Devletimiz bu yeni işgücü teşvikleri ile elini taşın altına koymuştur. Ben inanıyorum ki bu teşvikler, Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz ilave iki istihdam sözümüzü yerine getirmemizi sağlayacaktır. Bu tedbirlerle birlikte önümüzdeki yıllarda işsizlik oranları tek haneli rakamlara düşecektir. Bu da ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

YÜKÜMÜZ HAFİFLEDİ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de hükümetin her zaman olduğu gibi sanayicilerin arkasında duran ve yükünü hafifleten bu yaklaşımının sektörlerin daha çok ihracat, istihdam, yatırım kararı almak için motivasyon kaynağı olacağını ifade etti. Gülle “Destekler sayesinde 2018 yılında da ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da uygulamanın, Türkiye ekonomisinin büyümesinin baş mimarı olan yatırımcıların üretim ve ihracat heyecanını artıracağını, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine de güç katacağını kaydetti.

İbrahim Burkay “İş dünyasının devletten talep ettiği birçok talep, yeni torba yasa ile yerine getirildiğini görüyoruz. Yatırımcıyı etkileyen birçok alanda iyileştirmelerin yeni torba yasa ile çözüme kavuşması sevindirici bir gelişme” dedi.