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Pakistan Borsasının yüzde 40'ı Çinlilere satıldı

Çinli konsorsiyum, Pakistan Borsasının (PSX) hisselerinin yüzde 40'ını satın aldı.

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PSX'ten yapılan açıklamada, Şangay Borsası, Şenzen Borsası, Chinese Futures Exchange, Pak-China Investment Company ve Habib Bank Limited'den oluşan konsorsiyumun, satın alınan PSX hisselerine karşılık, yaklaşık 85 milyon dolar ödediği bildirildi.

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