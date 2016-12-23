Pakistan Borsasının yüzde 40'ı Çinlilere satıldı
Çinli konsorsiyum, Pakistan Borsasının (PSX) hisselerinin yüzde 40'ını satın aldı.
- AA
PSX'ten yapılan açıklamada, Şangay Borsası, Şenzen Borsası, Chinese Futures Exchange, Pak-China Investment Company ve Habib Bank Limited'den oluşan konsorsiyumun, satın alınan PSX hisselerine karşılık, yaklaşık 85 milyon dolar ödediği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.