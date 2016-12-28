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Türkiye Pakistan'ın Denizaltı Entegre Komuta Kontrol Sistemlerini üretecek

HAVELSAN, STM’nin Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 22 Haziran 2016’da imzaladığı denizaltıların modernizasyonu proje sözleşmesi kapsamında Denizaltı Entegre Komuta Kontrol Sistemlerini üretecek. Projede iş ortaklığı imzaları 27 Aralık 2016 tarihinde STM’de düzenlenen törenle atıldı.

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Sözleşmeye; HAVELSAN adına Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin ile Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay, STM adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Demirel ve Genel Müdür Davut Yılmaz imza koydu.

Törende konuşan HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Öztekin, imzaların iki şirket için de önemli bir adım olduğunu ifade ederek: “Bu imzalar şirketlerin iş ortaklığının da ötesinde ülkemizin savunma sanayi ihracatı için büyük önem taşımaktadır” dedi.

STM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Demirel de “ STM ve HAVELSAN iş ortalığının başka ülkelerde de yeni atılımlara örnek oluşturmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

AGOSTA-90B tipi denizaltı yarı-ömür modernizasyon projesinde; daha önce birçok suüstü ve sualtı platformların da yer alan sistemleri ile kendini kanıtlayan HAVELSAN,  Pakistan’a milli denizaltı entegre komuta kontrol sistemleri çözümü ile tasarım, üretim ve entegresyon ihracatı gerçekleştirecektir.

 

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