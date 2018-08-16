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Pakistanlılar Türkiye'ye destek için Türk lirası alıyor

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'döviz bozdurma' çağrısının ardından bazı Pakistanlılar da döviz bürolarına giderek Türk lirası almaya başladı.

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Pakistanlılar sosyal medyada da Türkiye'ye destek mesajları paylaşıyor.

Müftü Muhammed Arif isimli kullanıcının parasını Türk lirasına çevirirken paylaştığı kayıtta, "Halkın bildiği gibi, Türk lirası şu an çok büyük problemler yaşıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği üzere bizim de paramızı Türk lirasına çevirmemiz gerekiyor. Pakistanlılara, paralarını Türk lirasına çevirmelerin tavsiye ediyorum." dediği görülüyor.

Başka bir paylaşımda da "Tüm Pakistanlıları Türk parası almaya ve Türk ekonomisini güçlendirmeye çağırıyorum." mesajı yer alıyor.

Türk lirası almak dışında Türk malı kullanma ve tatil için Türkiye'ye gitme çağrısında da bulunan kullanıcıların bazı paylaşımları şöyle:

"(1920'lerde Alt Kıta Müslümanları Türklerin yanındaydı, şimdi 100 yıl sonra yeniden Türk kardeşlerimizin yanındayız.) (Pakistan'ın ve ümmetimizin gururu Türkiye'mize kimse dokunamaz. ABD ve yaptırımları karşısında Türk lirasını ve Türkiye'yi yükselteceğiz inşallah.) (Eğer Türkiye'ye yardım etmek istiyorsanız lütfen Türk ürünleri alın ve başka ülkeler yerine tatile Türkiye'ye gidin.)"

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