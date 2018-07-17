Palet devi Türkiye’ye 430 milyon TL yatıracak

Dünya ticaretinin görünmez ama bir o kadar da önemli yardımcı ürünü paletler de teknolojiye ayak uydurdu. Eskiden bir sefer kullanılıp atılan ağaç paletler için endüstriyel ağaçlar yeni palet üretimi için kesilirken, yeni sistemle paletler tamir edilerek büyük ekonomik kazanç sağlanıyor.

YENİ MERKEZ YOLDA

Dünyada bu sistemi oturtan Chep’in Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Şafak Aktekin, Türkiye’de 10 milyon dünyada ise 590 milyon adet paletlerinin bu şekilde dolaşımda olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ihracatı arttıkça palet ihtiyacının da arttığını anlatan Aktekin, “Anadolu’nun farklı illerinde konumlandırılmış 16 servis merkezi; İzmir, Adana, Ankara, Konya ve İstanbul’da bulunan dört bölge müdürlüğü ile faaliyet gösteriyoruz” dedi. Türkiye’ye yatırımı sürdüreceklerini anlatan Aktekin “ Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra altı Afrika ve Hindistan’ın da bulunduğu gelişmekte olan ülkeler bölgesinde lider konumdayız. 2017 yılında globalde gerçekleştirdiğimiz 22 milyar TL ciro ile yüzde 5, Türkiye’de de beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 30 büyüdük. 2018 yılında palet dolaşım ağımızın 12 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Büyüme ile orantılı olarak beş yıl içerisinde 250 milyon TL yeni ekipman yatırımı ile 80 milyon TL altyapı yatırımı ve otomotiv sektörüne ise 100 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

İHRACAT ARTIYOR

2009 yılından beri pazarda olduklarını anlatan Aktekin “Türkiye, CHEP’in uzun vadeli yatırım programı kapsamında 2009 yılında girdiği bir pazar.

Türkiye’deki hem tüketici potansiyeli hem perakende sektörünün büyüme hızı hem de tedarik zincirinde özellikle otomasyona yapılan yatırımların desteklenmesi onu güçlü bir konuma taşıyor. Öte yandan ülkenin lojistik altyapısının çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve modernleşme süreçlerinin hızlanması da bu gücü destekliyor. Biz de küresel ölçekteki deneyimimizle firmaların bu pazarda aktif bir oyuncu olarak yer almaları için destek veriyoruz” dedi.