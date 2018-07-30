Pamukkale'ye gelen turist sayısı yılın ilk yarısında 780 bin 207'ye ulaştı

Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale'ye yılın ilk yarısında gelen turist sayısının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttığını bildirdi.



Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirtti.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nin geçmişte ticaret ve haberleşme merkezi olduğunu bildiren Karahan, bölgenin şimdi ise doğal, tarihi güzellikleri sayesinde dört mevsim turist çeken turizm merkezi arasında yerini aldığını vurguladı.



Pamukkale'yi 2015 yılında 1 milyon 710 bin 94 kişinin ziyaret ettiğini aktaran Karahan, şunları kaydetti:



"Bu sayı, 2016 yılında 974 bin 516'ya düştü. 2017 yılında ise gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 523 bin 912 oldu. 2017 yılı ocak-haziran döneminde Pamukkale'ye gelen turist sayısı 535 bin 275 iken 2018'in ilk yarısında bu rakam 780 bin 207'ye ulaştı. Yani bu 6 aylık dönemde yüzde 46 artış söz konusu. Yine Laodikya Antik Kenti'nin yılın ilk 6 ayında 22 bin 209 yerli ve yabancı turistin ziyaret etti."



Karahan, toplam 18 bin 296 yataklı tesisle yıllık 10 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.