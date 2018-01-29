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Pamukta 'rekor üretim' beklentisi

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Kocagöz, 'Önümüzdeki sezon da umut ettiğimiz destekleme miktarları uygulanırsa Türkiye pamuk üretiminin 1 milyon ton ile rekor kıracağından şüphemiz yok.' dedi.

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Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, "Önümüzdeki sezon da umut ettiğimiz destekleme miktarları uygulanırsa Türkiye pamuk üretiminin 1 milyon ton ile rekor kıracağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kocagöz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de pamuk üretiminin henüz tüketimi karşılayamadığını bu nedenle yıllık 600 ila 900 bin tonluk ithalat yapmak zorunda kalındığını belirtti.

Bir dönem 400 bin tona kadar düşen üretimin, 850 bin ton seviyelerine ulaşacağını vurgulayan Kocagöz, şunları kaydetti:

"Ulusal Pamuk Konseyi ve İzmir Ticaret Borsası'nın birlikte geliştirdiği 'GMO Free Turkish Cotton' projesiyle tekstil ürünlerimizde Türk pamuğunun kullanılması amaçlanmaktadır. Bu proje, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde, Ekonomi Bakanlığımız himayesinde kurulan 'Türkiye Tanıtım Grubu' himayesinde dünyaya tanıtılacak. Böylece Türk tekstilcisi sadece kendisine ait olan bu marka avantajı ile dünya tekstil liginde rekabet üstünlüğü sağlama şansı elde edebilecek."

Kocagöz, lisanslı depoculuğun da Türk tarımında çağdaş pazarlama adına atılan dev bir adım olduğunu bildirdi.

Kuruluşu tamamlanmak üzere olan Ürün İhtisas Borsası'nın, lisanslı depolara çok hızlı bir gelişme şansı vereceğini aktaran Karagöz, "Önümüzdeki sezon da umut ettiğimiz destekleme miktarları uygulanırsa Türkiye pamuk üretiminin 1 milyon ton ile rekor kıracağından şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

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