Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Panasonic'den 260 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Japon elektronik devi Panasonic'in ABD'li elektrikli otomobil ve enerji şirketi Tesla Motors'a güneş hücresi (solar cell) üretmek için 30 milyar yen (260 milyon dolar) yatırım yapacağı bildirildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1
x

Panasonic'den bugün yapılan açıklamada, Tesla Motors'un New York eyaletindeki Buffalo kentinde bulunan fabrikasına fotovoltaik güneş hücreleri ve modülleri üretmek için 30 milyar yen (260 milyon dolar) yatırım yapmak için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Binaların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretmek için kullanılacak hücre ve modüllerin imalatına gelecek sene yazın başlanacağının kaydedildiği açıklamada, üretim kapasitesinin 2019'da 1 gigavata ulaşmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında Panasonic'in Buffalo'daki fabrikada gerek duyulan yatırım maliyetlerini karşılaması ve Tesla'ın Panasonic'e "uzun dönem satın alma taahhütü" verdiği ifade edilirken, anlaşma sayesinde Buffalo kentinde yaklaşık bin 400 kişiye istihdam sağlanacağı bilgisine yer verildi.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Tesla'nın New York borsasındaki hisseleri yüzde 4,2 artış gösterdi.

Geçen ay, Tesla, ABD'de bina çatılarına güneş enerjisi paneli kuran SolarCity adlı şirketi yaklaşık 2 milyar dolara satın alarak elektrikli otomobil sahiplerinin araçlarını evlerinde üretilen güneş enerjisiyle şarj edebilme planında büyük bir adım atmıştı.

Tesla'nın elektrikli otomobil modellerinden Model S, Model X ve 2018'de çıkacak Model 3'ün bataryalarını Panasonic tedarik ediyor.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Esnafa katkı sağlamak amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar işsizlik fonuna sahip olacak

Kurtulmuş: Esnafa katkı sağlamak amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar işsizlik fonuna sahip olacak

METHOD-2 robotu hayat kurtaracak

METHOD-2 robotu hayat kurtaracak

Erzincan'da freni boşalan yakıt tankeri polisin müdahalesiyle durduruldu

Erzincan'da freni boşalan yakıt tankeri polisin müdahalesiyle durduruldu

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Anayasa teklifinin 4. maddesi kabul edildi

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA