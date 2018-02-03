"Patronlar şirketleri uzaktan yönetiyor"

Şirket yöneticilerinin ofise gelme zorunluluğunun büyük oranda ortadan kalktığını belirten Netoloji'nin kurucusu Özgür Erol, geleneksel sistemlerin yerini yeni nesil yöntemlere bıraktığını söyledi.

“Artık yöneticilerin ofiste çalışması gerekmiyor, çünkü internet erişimi, ekip yönetimini online ortamda mümkün kılan programlar, onay süreçlerini kolaylaştıran yazılımlar, video konferans uygulamaları gibi teknolojiler yöneticileri ofise bağımlı olmaktan kurtardı. Teknolojik imkanlar yeni nesil bir şirket yönetiminin kapısını araladı” diyen Erol, şirketlerin esnek ve büyüme yolunda daha avantajlı hale geldiğini belirtti.

Erol şöyle devam etti: “5-10 yıl önce bir şirketin karar alabilmesi için genel müdürün ya da ilgili yöneticinin ofise gelerek imza atması gerekiyordu. Şimdi yönetici yurtdışında olsa bile projenin tüm detaylarını takip etme ve onay verme imkanına sahip. Örneğin bir kurumsal süreç yönetim sistemi olan Netoloji E-Flow ile finanstan satışa, satın almadan, müşteri ilişkilerine kadar farklı iş süreçlerini sürükle bırak yöntemiyle görselleştirmek mümkün. Netoloji E-Flow, sadece görselleştirme yapmakla kalmıyor, onay işlemlerinizin tümünü, herkesin rahatlıkla kullanabileceği hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir iş akış yönetim sistemine çeviriyor”

Yalnız şirket sahiplerinin değil herhangi bir kademedeki bir yöneticinin de mobil cihazı ile uzaktan iş yapış sürecine dahil olabildiğinin altını çizen Erol, kurumsal süreç yönetim sistemlerine talebin son yıllarda arttığını sözlerine ekledi.