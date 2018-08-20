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PepsiCo, SodaStream ile anlaşmaya vardı

PepsiCo'nun, SodaStream'i 3,2 milyar dolara satın alması için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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Dünyanın en büyük içecek ve yiyecek şirketlerinden PepsiCo, İsrailli karbonatlı içecek üreticisi SodaStream'i satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.
 
PepsiCo'dan yapılan açıklamada, şirketin SodaStream firması için hisse başına 144 dolar teklif verdiği ve bunun kabul edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, böylece PepsiCo'nun SodaStream'i 3,2 milyar dolara satın alması için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
 
Açıklamanın ardından New York borsasında PepsiCo'nun hisseleri yüzde 0,8 artışla 115,85 dolara kadar yükselirken, SodaStream hisseleri yüzde 10 primle 142,80 dolara kadar çıktı.
 
Uzmanlar, satın alma sayesinde PepsiCo'nun portföyünü zenginleştirdiğini belirtiyor.

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