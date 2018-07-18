Pes etmedi, TKDK hibe desteğiyle hayata tutundu

1964 Çorum doğumlu, ilkokul mezunu ve iki çocuk sahibi olan Özüirk TKDK'dan 77 bin TL destek aldı.

ilaçlama makinesi, diskaro ve römork alarak, eski ve küçük kapasiteli makine-ekipmanlarının yerine yeni ve büyiik kapasiteli makine-ekipmanlar alarak, modem ve zengin bir makine ekipman parkına sahip oldum." dedi.

En büyük hedefinin evlatlarına öncelikle iyi bir anne olmak ve eşinden yadigâr kalan miras arazileri boş bırakmamak olduğunu belirten kadın yatırımcı, bunu gerçekleştirirken modern tarım teknikleri, alet ve

makine-ekipmanlarmı kullanarak, daha az masraf ve emekle, daha fazlasını üreterek ülke tarımına katkı sağlamayı amaçladığın belirtti. Aldığı desteklerle makine parkının tamamen yenilendiğini. en az 15-20 yıl masrafsızca kullanabileceği bir makine parkına, piyasa fiyatının yarısına ve KDV muafiyetiyle sahip olduğunu belirtti. "Devletime ne kadar teşekkür etsem azdır." diyen Öztürk yeni yatırım yapacaklara da şöyle tavsiyelerde bulundu: "Muhtarımız bizleri toplayıp. TKDK desteklerinden bahsettiği zaman çoğu köylüm inanmamıştı. Sonra çok pişman oldular. Köyümüze traktörümün ve makine ekipınanlarımın geldiği günü unutamam. Herkes çok şaşırmıştı. Ben TKDK'ya gittim, neler yapabileceğimi sordum. İnandım ve desteğimi aldım. Hem de iki defa destek aldım. Bu yüzden proje yapmak isteyenler kulaktan dolma bilgiler ve söylemler yerine doğru bilgiyi doğru yerden yani TKDK'dan almalılar. TKDK. özellikle kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyor. Bundan istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca TKDK yatırımcılarını sürekli takip ediyor. Geçen 8 Mart günü kapım çalındı. İki TKDK uzman personeli geldi ve "Kurum başkanımızın selamı var. Size bu karanfilleri gönderdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor." dediler. Ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz."

Öztürk çocukları ile birlikte köyde yaşamını sürdürüyor.