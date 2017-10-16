Petrol fiyatları Irak'ta çatışmalar ve İran-ABD gerginliğiyle yükseldi Petrol fiyatları Irak'taki çatışmalar ve İran ile ABD arasında gerilen ilişkiler nedeniyle Brent petrolünün fiyatı yüzde 1.0'den çok artışla 57.8 dolara yükseldi.