Petrol zengini ülkelere ‘paranızı Türkiye’ye park edin’ çağrısı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Petrol zengini Müslüman ülkelere de bir çağrımız var. Paralarını çok düşük oranla Batı’ya park ediyorlar. Reel varlıklar, Türkiye’ye gibi, Endonezya gibi ülkelerde çok ciddi, uzun vadeli gelecek vadediyor. Oturup bu şirketlerle ortaklıklarla, dünya pazarlarına açılma, dünya pazarlarından pay alma fırsatı söz konusu” dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığında (BTK) düzenlenen İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Şimşek,
“Reel varlıklar, Türkiye’ye gibi, Endonezya gibi ülkelerde çok ciddi, uzun vadeli gelecek vadediyor. Oturup bu şirketlerle ortaklıklarla, dünya pazarlarına açılma, dünya pazarlarından pay alma fırsatı söz konusu” dedi. Türkiye’nin, Avrupa Birliğinin yanı sıra, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya ile ilişkilerini daha da geliştirileceğine dikkat çeken Şimşek, “Önümüzdeki dönemde en çok Afrika ve Asya’ya yoğunlaşacağız. Çünkü oralarda ciddi bir yükseliş var. Önümüzdeki 100 yılda da öyle olacak. Pazar olarak da iş birliği anlamında da gelişmekte olan ülkelere yoğunlaşacağız” dedi.
DESTEK SUNACAĞIZ
Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 2050’de 5 trilyon doların üzerine taşınmış olacağına dikkat çeken Şimşek, “Bunu yapabilmemiz için bizim, beşeri sermaye, altyapı ama en önemlisi Ar-Ge, inovasyon ekosistemini daha da güçlendirmemiz lazım. Burada daha kat edeceğimiz çok mesafe var. Türk özel sektörünün daha çok Ar-Ge yapmasını ve teşviklerimizden yararlanmasını bekliyoruz. Bu konuda çok güçlü desteğe devam edeceğiz” diye konuştu.
YATIRIMA İHTİYAÇ VAR
Meclis’te birçok reform yapılacağını belirten Şimşek, “Türkiye çok hızlı bir şekilde hem buradaki yatırımcılar için hem de küresel yatırımcılar için yatırım ortamını iyileştirecek. Maliyetleri azaltacağız, kolaylaştıracağız. Çünkü Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var” dedi.
İFM YAKINDA MECLİS’TE
Türkiye’nin melek yatırımcılar arasında Avrupa’da 5.sıraya yükseldiğini bildiren Şimşek, “Bunu daha da arttırmak istiyoruz. çünkü Türkiye ekonomide de bütün diğer alanlarda da Avrupa’nın ilk 3’ünü hedefliyor.” dedi. İlk defa ev satın alacaklara yeni bir teşvik mekanizmasının getirileceğini bildiren Şimşek, İstanbul Finans Merkezi düzenlemelerinin de yakında Meclise getirileceğini ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.