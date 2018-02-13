Petrol zengini ülkelere ‘paranızı Türkiye’ye park edin’ çağrısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Petrol zengini Müslüman ülkelere de bir çağrımız var. Paralarını çok düşük oranla Batı’ya park ediyorlar. Reel varlıklar, Türkiye’ye gibi, Endonezya gibi ülkelerde çok ciddi, uzun vadeli gelecek vadediyor. Oturup bu şirketlerle ortaklıklarla, dünya pazarlarına açılma, dünya pazarlarından pay alma fırsatı söz konusu” dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığında (BTK) düzenlenen İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Şimşek,

“Reel varlıklar, Türkiye’ye gibi, Endonezya gibi ülkelerde çok ciddi, uzun vadeli gelecek vadediyor. Oturup bu şirketlerle ortaklıklarla, dünya pazarlarına açılma, dünya pazarlarından pay alma fırsatı söz konusu” dedi. Türkiye’nin, Avrupa Birliğinin yanı sıra, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya ile ilişkilerini daha da geliştirileceğine dikkat çeken Şimşek, “Önümüzdeki dönemde en çok Afrika ve Asya’ya yoğunlaşacağız. Çünkü oralarda ciddi bir yükseliş var. Önümüzdeki 100 yılda da öyle olacak. Pazar olarak da iş birliği anlamında da gelişmekte olan ülkelere yoğunlaşacağız” dedi.

DESTEK SUNACAĞIZ

Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 2050’de 5 trilyon doların üzerine taşınmış olacağına dikkat çeken Şimşek, “Bunu yapabilmemiz için bizim, beşeri sermaye, altyapı ama en önemlisi Ar-Ge, inovasyon ekosistemini daha da güçlendirmemiz lazım. Burada daha kat edeceğimiz çok mesafe var. Türk özel sektörünün daha çok Ar-Ge yapmasını ve teşviklerimizden yararlanmasını bekliyoruz. Bu konuda çok güçlü desteğe devam edeceğiz” diye konuştu.

YATIRIMA İHTİYAÇ VAR

Meclis’te birçok reform yapılacağını belirten Şimşek, “Türkiye çok hızlı bir şekilde hem buradaki yatırımcılar için hem de küresel yatırımcılar için yatırım ortamını iyileştirecek. Maliyetleri azaltacağız, kolaylaştıracağız. Çünkü Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var” dedi.