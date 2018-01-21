Peugeot çıtayı yükseğe koydu
Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Türkiye pazarında 2021 yılına kadar 34 lansman yapacaklarını belirtti. Bu rüzgar ile pazardan yüzde 8 pay almayı hedeflediklerini söyleyen Anaç “Amacımız ilk 5 markadan biri olmak” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
HEDEF İLK 5
ransız otomotiv devi Peugeot, Türkiye’de hedeflerini büyüttü. 2021 yılına kadar pazardaki ilk 5 markadan biri olmayı hedefleyen Peugeot, o tarihe kadar pazar payını da yüzde 8’e çıkarmayı planlıyor. Markanın yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, marka olarak gelecek dönemde pazar paylarını her yıl bir puan artırmayı hedeflediklerini belirterek, “2021 yılına kadar yüzde 8 pazar payı elde etmeyi, 87 bin satışla ilk 5 markadan biri olmayı ve ithal markalar arasında ikinci sıraya yerleşmeyi planlıyoruz” dedi. Anaç, PSA Grubu’nun güçlü gelişimi ve büyüme stratejisinin yüksek kalitede ürün ve hizmetler, zenginleştirilmiş ürün planı ve teknolojik liderlik olmak üzere 3 ana temele dayandığını belirterek, şunları söyledi: “Grup olarak 2018 yılına kadar müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinde ilk 3’te, 2021’de ise en üst sırada yer almayı hedefliyoruz. 2021 yılına kadar 26’sı otomobil, 8’i hafif ticari araç olmak üzere 34 yeni modelin lansmanını yapacağız. SCR ve PureTech gibi teknolojilerimiz, motorlarımızı emisyon konusunda en iddialı hale getirmiş durumda. Plug-in hibrit ve elektrikli otomobil atılımımız var. Önümüzdeki 2 sene içinde bu araçları ürün gamımızda göreceğiz.”
REKOR SATIŞ YAPTIK
İbrahim Anaç, Peugeot›nun dünya satışlarının ise 2017›de bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 artışla 2 milyon 120 binlik rekor seviyeye yükseldiği bilgisini verdi. Peugeot Türkiye›nin de geçen yılı rekor bir satışla başarılı şekilde tamamladığını belirten Anaç, “Peugeot, 2017 yılında Türkiye›de 29 bin 981’i binek, 10 bin 501’i hafif ticari olmak üzere toplam 40 bin 482 satış gerçekleştirerek yüzde 4.2 pazar payı elde etti. Türkiye otomotiv pazarı aynı dönemde yüzde 2.8 daralırken, Peugeot Türkiye›nin satışları yüzde 13.8 artış kaydetti” diye konuştu.
KÖTÜMSER OLMAMAK GEREK
2018 pazarını değerlendiren Anaç şunları dile getirdi: “Biz döviz kurları konusunda çok aceleci değiliz. Zaten zamlar tüketiciye hiçbir zaman tamamen yansıtılmıyor. Bunu sektör bir noktaya kadar göğüslüyoruz. Türkiye temkinli bir iyimserliği gerektiren bir ülke. Biz de sektör ve marka olarak temkinli bir iyimserlik içindeyiz. Faiz ve döviz kurundaki artışlar önemli ama son iki senede yaşadıklarımıza bakarsak, sektör olarak bunu bir şekilde göğüsledik ve ona rağmen 950 binlik bir pazar gerçekleşti. Dolayısıyla daha kötümser olmak için bir neden görmüyoruz. ÖTV baremlerinin biraz artması, fiyatlama konusunda tüketici açısından oldukça önemli. Yani bazı zorluklar var ama 2018 özelinde birtakım pozitif gelişmeler de olduğunu görüyoruz.” Anaç, bir soru üzerine, 2019 yılında seçimin otomotiv pazarı için olumlu bir etki yaratacağını düşündüklerini, çünkü genelde seçim olan yıllarda pazarın büyüdüğünü gördüklerini söyledi.
Opel mevcut yönetimle devam edecek
İbrahim Anaç, PSA Grubu›nun satın aldığı Opel›in Türkiye operasyonlarının nasıl yönetileceğine ilişkin soru üzerine, “Öncelikle bu, orta ve uzun vadede grubu güçlendirecek bir adım. Grubun genel stratejisi zaten markaların tamamen bağımsız olarak yönetilmesi şeklinde. Arka planda birtakım sinerjiler yaratılmaya çalışılıyor ama Opel, Türkiye’de mevcut yönetim yapısıyla devam edecek. Kısa vadede büyük bir değişiklik olacağını öngörmüyoruz. Bütün markalar kendi yönetimleriyle devam edecek” görüşlerini aktardı. Anaç, ocak ayında sektör ağırlıklı olarak 2017 stoklarını erittiği için 2018 fiyatlamalarının henüz yansımadığını söyledi.
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