Peugeot çıtayı yükseğe koydu

HEDEF İLK 5

ransız otomotiv devi Peugeot, Türkiye’de hedeflerini büyüttü. 2021 yılına kadar pazardaki ilk 5 markadan biri olmayı hedefleyen Peugeot, o tarihe kadar pazar payını da yüzde 8’e çıkarmayı planlıyor. Markanın yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, marka olarak gelecek dönemde pazar paylarını her yıl bir puan artırmayı hedeflediklerini belirterek, “2021 yılına kadar yüzde 8 pazar payı elde etmeyi, 87 bin satışla ilk 5 markadan biri olmayı ve ithal markalar arasında ikinci sıraya yerleşmeyi planlıyoruz” dedi. Anaç, PSA Grubu’nun güçlü gelişimi ve büyüme stratejisinin yüksek kalitede ürün ve hizmetler, zenginleştirilmiş ürün planı ve teknolojik liderlik olmak üzere 3 ana temele dayandığını belirterek, şunları söyledi: “Grup olarak 2018 yılına kadar müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinde ilk 3’te, 2021’de ise en üst sırada yer almayı hedefliyoruz. 2021 yılına kadar 26’sı otomobil, 8’i hafif ticari araç olmak üzere 34 yeni modelin lansmanını yapacağız. SCR ve PureTech gibi teknolojilerimiz, motorlarımızı emisyon konusunda en iddialı hale getirmiş durumda. Plug-in hibrit ve elektrikli otomobil atılımımız var. Önümüzdeki 2 sene içinde bu araçları ürün gamımızda göreceğiz.”

REKOR SATIŞ YAPTIK

İbrahim Anaç, Peugeot›nun dünya satışlarının ise 2017›de bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 artışla 2 milyon 120 binlik rekor seviyeye yükseldiği bilgisini verdi. Peugeot Türkiye›nin de geçen yılı rekor bir satışla başarılı şekilde tamamladığını belirten Anaç, “Peugeot, 2017 yılında Türkiye›de 29 bin 981’i binek, 10 bin 501’i hafif ticari olmak üzere toplam 40 bin 482 satış gerçekleştirerek yüzde 4.2 pazar payı elde etti. Türkiye otomotiv pazarı aynı dönemde yüzde 2.8 daralırken, Peugeot Türkiye›nin satışları yüzde 13.8 artış kaydetti” diye konuştu.