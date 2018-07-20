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Peugeot-Citroen vergilere rağmen ABD'ye dönüyor

Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroen Grubu (PSA), ABD'de ithal otomobillere uygulanması planlanan yüzde 25'lik ek vergiye karşın bu ülkede üretim yapmaya başlayacağını açıkladı. Fransız şirket, yapılan satışlara ve ek projelere de devam edecek.

  • DHA
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Fransız basınının haberine göre şirket, Nisan 2016'da açıkladığı ve Kuzey Amerika pazarına 10 yılda aşamalı olarak dönmeyi hedeflediği planının halen geçerli olduğunu belirtti. ABD'de 2016'dan beri araç paylaşma platformu "Free2Move" üzerinde çalışan PSA, bu alandaki faaliyetlerine devam ederek daha uzun vadede Kuzey Amerika'da araba üretip satmayı planlıyor.
 

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