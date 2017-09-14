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Phoenix: 2018'in ilk çeyreği için dolar tahminimiz 3,25

Societe General Gelişen Ülkeler Strateji Direktörü Phoenix , 'Dolar için yıl sonu beklentimiz 3,35' dedi.

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Yılın ilk çeyreğine kadar TL'de değer kazancı beklediklerini belirten Kalen Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının yanı sıra hükümetin kredi teşviklerinin gelecek birkaç çeyrekte de sürebileceğini, bunun da para birimine yansıyacağını söyledi. 
 
Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Kalen "Bu nedenle TL'de değer kazancının süreceğini düşünüyoruz. Dolar/TL  için yıl sonu beklentimiz 3.35, 2018'in ilk çeyreğinin sonunda ise 3.25 seviyesinde yatay seyir bekliyoruz" diye konuştu. 
 
Bugün TCMB'den faiz oranlarında bir değişiklik beklemediklerini ifade eden Kalen "Merkez Bankası'nın ihtiyatlı olduğunu düşünüyoruz. Yüksek enflasyon da hala sıkı para politikasını gerektiriyor" şeklinde görülş bildirdi. 

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