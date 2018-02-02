Piyasalar günü nasıl kapattı? (02.02.2018)

BIST 100 endeksi güne 290,11 puan ve yüzde 0,24 artarak 119.334,49 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 651,86 puan ve yüzde 0,55 değer kaybederek 118.392,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 117.792,69 puanı, en yüksek 119.585,23 puanı gören endeks, günü yüzde 0,78 azalışla 118.119,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.198,93 puan ve yüzde 0,82 azalarak 144.496,91 puandan kapandı. İşlem gören 511 hisse senedinin 110'u prim yaptı, 257'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tümosan, Akbank ve Emlak Konut GYO bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.329,69 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.329,69 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 162 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7427 lira, satışta 3,7577 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7541 lira, satışta 3,7691 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,94'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 63 milyon 698 bin 370,33 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 905 milyon 713 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,22 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2419, sterlin/dolar paritesi 1,4125, dolar/yen paritesi de 110,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,32 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 265 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 161,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161,70 liradan, bin 64 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, 147,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,40 liradan, bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 61 liradan, 520 liradan alınan Yarım Ziynet 530 liradan ve 260 liradan alınan Çeyrek Ziynet 265 liradan satıldı.