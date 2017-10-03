Piyasalar günü nasıl kapattı? (03.10.2017)

BIST 100 endeksi güne 67,18 puan ve yüzde 0,06 artarak 103.997,85 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 331,57 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 103.599,10 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.421,73 puanı, en yüksek 104.488,23 puanı gören endeks, günü yüzde 0,02 azalışla 103.907,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 59,96 puan ve yüzde 0,05 azalarak 127.192,78 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 156'sı prim yaptı, 195'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu Metal ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.274,34 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.274,34 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 146 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5755 lira, satışta 3,5898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5732 lira, satışta 3,5875 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,89'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 846 milyon 555 bin 465,14 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 66 milyon 738 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1760, sterlin/dolar paritesi 1,3248, dolar/yen paritesi de 112,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,09 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 240 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 146,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,60 liradan, 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 981 liradan, 133,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137,50 liradan, 943 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 961 liradan, 471 liradan alınan Yarım Ziynet 481 liradan ve 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.