Piyasalar günü nasıl kapattı? (06.03.2018)

BIST 100 endeksi güne 627,64 puan ve yüzde 0,54 artarak 117.573,86 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 288,46 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 117.234,68 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 116.668,75 puanı, en yüksek 117.720,20 puanı gören endeks, günü yüzde 0,20 azalışla 116.709,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,62 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 1,57 ve teknoloji endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 258,69 puan ve yüzde 0,18 azalarak 143.358,78 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 153'ü prim yaptı, 217'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.334,65 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.334,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 161 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7974 lira, satışta 3,8126 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8135 lira, satışta 3,8287 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,20'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 463 milyon 934 bin 973,56 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 625 milyon 351 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,14 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2401, sterlin/dolar paritesi 1,3891, dolar/yen paritesi de 106,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,63 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 267 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,50 liradan, bin 70 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 66 liradan, 523 liradan alınan Yarım Ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.