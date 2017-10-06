Piyasalar günü nasıl kapattı? (06.10.2017)

BIST 100 endeksi, güne 156,39 puan ve yüzde 0,15 azalarak 104.177,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 543,46 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 103.790,85 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.544,11 puanı, en yüksek 104.237,95 puanı gören endeks, günü yüzde 0,19 azalışla 104.137,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 218,85 puan ve yüzde 0,17 azalarak 127.495,63 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 126'sı prim yaptı, 231'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ICBC Turkey Bank, Garanti Bankası ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.272,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.272,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 450 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6016 lira, satışta 3,6160 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5660 lira, satışta 3,5803 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,98'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 131 milyon 577 bin 60,65 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 152 milyon 394 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1721, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi de 112,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,28 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 241 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,25 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 147 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 147,25 liradan, 969 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 985 liradan, 134 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 138 liradan, 947 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 966 liradan, 473 liradan alınan Yarım Ziynet 483 liradan ve 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.