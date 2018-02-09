Piyasalar günü nasıl kapattı? (09.02.2017)

BIST 100 endeksi güne 1.117,48 puan ve yüzde 0,98 azalarak 113.146,05 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.031,16 puan ve yüzde 0,90 değer kaybederek 113.232,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 112.503,82 puanı, en yüksek 114.212,15 puanı gören endeks, günü yüzde 0,59 azalışla 113.590,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51 sanayi endeksi yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,89, teknoloji endeksi de yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 656,84 puan ve yüzde 0,47 azalarak 139.165,25 puandan kapandı. İşlem gören 513 hisse senedinin 111'i prim yaptı, 254'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Enerjisa, Kardemir (D) ve Global Yatırım bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.313,35 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.313,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 161 bin 950 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8092 lira, satışta 3,8245 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8046 lira, satışta 3,8199 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,15'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 604 milyon 457 bin 524,16 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 610 milyon 718 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,11 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2253, sterlin/dolar paritesi 1,3811, dolar/yen paritesi de 108,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,79 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 265 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 161,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161,80 liradan, bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 41 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 61 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 260 liradan alınan Çeyrek Ziynet 265 liradan satıldı.