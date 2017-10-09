Piyasalar günü nasıl kapattı? (09.10.2017)

BIST 100 endeksi haftaya 3.813,10 puan ve yüzde 3,66 azalarak 100.324,38 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 3.175,79 puan ve yüzde 3,05 değer kaybederek 100.961,69 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.210,33 puanı, en yüksek 101.298 puanı gören endeks, günü yüzde 2,73 azalışla 101.298 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 2,21, hizmetler endeksi yüzde 3,03, teknoloji endeksi yüzde 2,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.516,23 puan ve yüzde 2,76 azalarak 123.979,40 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 35'i prim yaptı, 368'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ICBC Turkey Bank ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.281,76 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.281,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 153 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6934 lira, satışta 3,7081 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6016 lira, satışta 3,6160 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,87'den, bileşik getirisi de yüzde 12,22'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 748 milyon 228 bin 825,09 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 542 milyon 454 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1739, sterlin/dolar paritesi 1,3131, dolar/yen paritesi de 112,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,57 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 251 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 153,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 153 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 153,20 liradan, bin 8 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 25 liradan, 139,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 143,50 liradan, 985 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 5 liradan, 493 liradan alınan Yarım Ziynet 503 liradan ve 246 liradan alınan Çeyrek Ziynet 251 liradan satıldı.