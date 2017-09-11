Piyasalar günü nasıl kapattı? (11.09.2017)

BIST 100 endeksi, güne 577,59 ve yüzde 0,53 yükselişle 109.029,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.294,31 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 109.746,01 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.957,76 puanı, en yüksek 109.865,22 puanı gören endeks, günü yüzde 0,93 kazançla 109.458,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.188,03 puan ve yüzde 0,89 artarak 134.057,53 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 251'i prim yaptı, 115'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Doğan Holding ve Zorlu Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.334,66 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.334,66 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,3941 lira, satışta 3,4077 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4038 lira, satışta 3,4174 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,30, bileşik getirisi de yüzde 11,62'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 221 milyon 985 bin 715,80 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 89 milyon 175 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1983, sterlin/dolar paritesi 1,3177, dolar/yen paritesi de 108,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,56 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 240 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 145,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146 liradan, 961 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 977 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137 liradan, 939 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 958 liradan, 469 liradan alınan Yarım Ziynet 479 liradan ve 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.