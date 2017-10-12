Piyasalar günü nasıl kapattı? (12.10.2017)

BIST 100 endeksi güne 1.229,20 puan ve yüzde 1,18 artarak 105.045,25 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.489,31 puan ve yüzde 1,43 değer kazanarak 105.305,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.586,39 puanı, en yüksek 105.924,98 puanı gören endeks, günü yüzde 2,04 artışla 105.932,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 2,55, hizmetler endeksi yüzde 2,02, teknoloji endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.747,11 puan ve yüzde 2,16 artarak 129.979,38 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 307'si prim yaptı, 52'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.293,35 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.293,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 152 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6423 lira, satışta 3,6569 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6727 lira, satışta 3,6874 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,78'den, bileşik getirisi de yüzde 12,13'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 61 milyon 325 bin 658,42 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 111 milyon 973 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1844, sterlin/dolar paritesi 1,3169, dolar/yen paritesi de 112,32 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,17 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 250 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 152,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 152,30 liradan, bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 19 liradan, 138,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142,50 liradan, 980 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 999 liradan, 490 liradan alınan Yarım Ziynet 500 liradan ve 245 liradan alınan Çeyrek Ziynet 250 liradan satıldı.