Piyasalar günü nasıl kapattı? (15.01.2018)

BIST 100 endeksi haftaya 358,35 puan ve yüzde 0,31 azalarak 114.286,27 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 782,54 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 115.427,15 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 112.159,21 puanı, en yüksek 115.452,85 puanı gören endeks, günü yüzde 2,17 azalışla 112.159,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 2,35, hizmetler endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi de yüzde 2,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.008,57 puan ve yüzde 2,15 azalarak 136.962,73 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 49'u prim yaptı, 337'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Karsan Otomotiv, Vestel Elektronik ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.340,48 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.340,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 163 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7566 lira, satışta 3,7717 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7596 lira, satışta 3,7747 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,36'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 870 milyon 572 bin 901,47 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 529 milyon 745 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,09 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2259, sterlin/dolar paritesi 1,3789, dolar/yen paritesi de 110,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,87 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 268 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 163,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,30 liradan, bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 93 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 71 liradan, 526 liradan alınan Yarım Ziynet 536 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.