Piyasalar günü nasıl kapattı? (23.02.2018)

BIST 100 endeksi güne 598,71 puan ve yüzde 0,51 artışla 117.439,65 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 731,88 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 117.572,82 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 117.033,94 puanı, en yüksek 117.854,17 puanı gören endeks, günü yüzde 0,58 artışla 117.521,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 979,97 puan ve yüzde 0,68 artarak 144.623,76 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 207'si prim yaptı, 157'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim, Tupraş ve bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.328,67 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.328,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 162 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7816 lira, satışta 3,8884 lira olarak açıkladı. TCMB, dünkü efektif kurunu alışta 3,7994 lira, satışta 3,8062 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,60'tan, bileşik getirisi de yüzde 13,00'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 343 milyon 378 bin lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 375 milyon 526 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2314, sterlin/dolar paritesi 1,3994, dolar/yen paritesi de 106,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,59 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 265 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 161,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162 liradan, bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 84 liradan, 147,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151,50 liradan, bin 42 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 62 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 265 liradan satıldı.