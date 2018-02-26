Piyasalar günü nasıl kapattı? (26.02.2018)

BIST 100 endeksi haftaya 773,24 puan ve yüzde 0,66 artarak 118.294,74 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 906,12 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 118.427,61 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 118.221,00 puanı, en yüksek 118.912,52 puanı gören endeks, günü yüzde 1,08 artışla 118.791,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 2,04 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.669,26 puan ve yüzde 1,15 artarak 146.293,02 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 226'sı prim yaptı, 143'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Zorlu Enerji bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.333,85 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.333,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 162 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7728 lira, satışta 3,7879 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7789 lira, satışta 3,7941 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,58'den, bileşik getirisi de yüzde 12,98'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 631 milyon 238 bin 53,06 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 978 milyon 590 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,12 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2293, sterlin/dolar paritesi 1,3948, dolar/yen paritesi de 106,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,86 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 267 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,70 liradan, bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 89 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 67 liradan, 523 liradan alınan Yarım Ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı.