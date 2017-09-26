Piyasalar günü nasıl kapattı? (26.09.2017)

BIST 100 endeksi, güne 578,76 puan ve yüzde 0,57 artarak 102.848,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 616,24 puan ve yüzde 0,60 değer kazanarak 102.886,42 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.409,00 puanı, en yüksek 104.136,81 puanı gören endeks, günü yüzde 1,62 artışla 103.929,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,76, sanayi endeksi yüzde 2,40, hizmetler endeksi yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 2,59 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.996,03 puan ve yüzde 1,59 artarak 127.893,54 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 357'si prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.300,83 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.300,83 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 148 bin 550 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5320 lira, satışta 3,5461 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5137 lira, satışta 3,5278 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,52'den, bileşik getirisi de yüzde 11,85'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 408 milyon 658 bin 581,97 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 829 milyon 749 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1768, sterlin/dolar paritesi 1,3423, dolar/yen paritesi de 112,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,66 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 244 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 148,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 148,60 liradan, 978 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 994 liradan, 135,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 139,30 liradan, 957 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 975 liradan, 478 liradan alınan Yarım Ziynet 488 liradan ve 239 liradan alınan Çeyrek Ziynet 244 liradan satıldı.