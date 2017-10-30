Piyasalar günü nasıl kapattı? (30.10.2017)

BIST 100 endeksi haftaya 897,73 puan ve yüzde 0,83 artarak 108.781,76 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 876,97 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 108.761,00 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.294,50 puanı, en yüksek 109.074,79 puanı gören endeks, günü yüzde 0,54 artışla 108.466,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,17, teknoloji endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 622,15 puan ve yüzde 0,47 artarak 132.809,28 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 256'sı prim yaptı, 112'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. - Altının onsu 1.272,44 dolar Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.272,44 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 154 bin 500 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7674 lira, satışta 3,7825 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8147 lira, satışta 3,8300 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,31'den, bileşik getirisi de yüzde 12,69'dan gerçekleşti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 125 milyon 792 bin 180,49 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 144 milyon 596 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,75 olarak gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1615, sterlin/dolar paritesi 1,3176, dolar/yen paritesi de 113,45 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,53 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 254 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 155 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 154,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 155 liradan, bin 20 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 38 liradan, 141,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 145,20 liradan, 997 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 17 liradan, 498 liradan alınan Yarım Ziynet 508 liradan ve 249 liradan alınan Çeyrek Ziynet 254 liradan satıldı.