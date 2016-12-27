Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 135,92 puan ve yüzde 0,18'lik yükselişle 77.164,39 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 249,72 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 76.778,75 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 76.592,74 puanı, en yüksek 77.265,91 puanı gören endeks, günü yüzde 0,43 düşüşle 76.699,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 319,19 puan ve yüzde 0,34 azalarak 93.901,43 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 114'ü prim yaptı, 238'i geriledi.

Garanti Bankası, Galatasaray, Türk Hava Yolları, Ülker Bisküvi ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.138,33 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.138,33 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 129 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5110 lira, satışta 3,5251 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5016 lira, satışta 3,5156 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,45'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 462 milyon 852 bin 387,83 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 976 milyon 848 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 7,86 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0453, sterlin/dolar paritesi 1,2254, dolar/yen paritesi de 117,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,63 dolardan işlem görüyor.