Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 247,58 puan ve yüzde 0,30'luk düşüşle 83.578,96 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 100,69 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 83.927,23 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 83.441,56 puanı, en yüksek 84.209,34 puanı gören endeks, günü yatay seyirle 83.827,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 139,31 puan ve yüzde 0,14 artarak 102.563,05 puandan kapandı. İşlem gören 501 hisse senedinin 95'i prim yaptı, 270'i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Afyon Çimento bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.185,76 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.25 itibarıyla 1.185,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 680 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8751 lira, satışta 3,8907 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8316 lira, satışta 3,8469 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,12'den, bileşik getirisi de yüzde 11,43'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 589 milyon 988 bin 159,97 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 334 milyon 274 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,31 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0708, sterlin/dolar paritesi 1,2558, dolar/yen paritesi de 115,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,38 dolardan işlem görüyor.