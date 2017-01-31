Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 56,26 puan ve yüzde 0,07'lik yükselişle 86.293,80 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 132,94 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 86.370,48 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 85.925,10 puanı, en yüksek 86.717,05 puanı gören endeks, günü yüzde 0,07 yükselişle 86.295,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 105,07 puan ve yüzde 0,10 artarak 105.850,34 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 182'si prim yaptı, 164'ü geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Yapı ve Kredi Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.212,37 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.212,37 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 146 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7847 lira, satışta 3,7999 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8297 lira, satışta 3,8450 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,88'den, bileşik getirisi de yüzde 11,18'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 976 milyon 892 bin 247,25 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 248 milyon 356 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,54 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0783, sterlin/dolar paritesi 1,2536, dolar/yen paritesi de 112,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,97 dolardan işlem görüyor.