Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 51,14 puan ve yüzde 0,06'lık düşüşle 87.343,04 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 70,22 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 87.464,41 puandan kapattı.

Gün içinde en düşük 87.047,45 puanı, en yüksek 88.389,50 puanı gören endeks, günü yüzde 1,14 yükselişle 88.389,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,76, sanayi endeksi yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.324,45 puan ve yüzde 1,24 artarak 108,530,99 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 203'ü prim yaptı, 144'ü geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.219,58 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.219,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,72 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 143 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7395 lira, satışta 3,7545 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7310 lira, satışta 3,7460 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,25'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 755 milyon 813 bin 598,97 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 981 milyon 917 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0786, sterlin/dolar paritesi 1,2499, dolar/yen paritesi de 112,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,14 dolardan işlem görüyor.