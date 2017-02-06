Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 732,46 puan ve yüzde 0,83'lük yükselişle 89.121,97 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 398,84 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek 87.990,67 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.339,56 puanı, en yüksek 89.537,82 puanı gören endeks, günü yüzde 1,17 düşüşle 87.357,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,67, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.429,73 puan ve yüzde 1,32 azalarak 107.101,27 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 115'i prim yaptı, 250'si geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.226,12 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.226,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 143 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6759 lira, satışta 3,6906 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7395 lira, satışta 3,7545 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,91'den, bileşik getirisi de yüzde 11,21'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 267 milyon 396 bin 933,87 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 965 milyon 496 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,14 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0721, sterlin/dolar paritesi 1,2428, dolar/yen paritesi de 112,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,53 dolardan işlem görüyor.