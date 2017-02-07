Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 203,05 puan ve yüzde 0,23'lük düşüşle 87.154,80 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 234,09 puan ve yüzde 0,27 değer kaybederek 87.123,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.877,27 puanı, en yüksek 88.075,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,14 yükselişle 87.476,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 140,91 puan ve yüzde 0,13 artarak 107.242,18 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 200'ü prim yaptı, 144'ü geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.231,86 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.231,86 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermezken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 150 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7069 lira, satışta 3,7218 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6759 lira, satışta 3,6906 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,33'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 601 milyon 480 bin 127,54 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 678 milyon 774 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,13 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0677, sterlin/dolar paritesi 1,2374, dolar/yen paritesi de 112,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,90 dolardan işlem görüyor.