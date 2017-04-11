Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 63,52 puan ve yüzde 0,07'lik yükselişle 91.303,97 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 150,76 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 91.391,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.836,38 puanı, en yüksek 91.832,03 puanı gören endeks, günü yüzde 0,37 düşüşle 90.904,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 432,45 puan ve yüzde 0,39 azalarak 111.711,26 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 129'u prim yaptı, 222'si geriledi.

Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.272,40 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.30 itibarıyla 1.272,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 150 bin 220 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7127 lira, satışta 3,7275 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7237 lira, satışta 3,7386 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,91'den, bileşik getirisi de yüzde 11,21'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 329 milyon 168 bin 605,83 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 720 milyon 21 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,25 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0621, sterlin/dolar paritesi 1,2481, dolar/yen paritesi de 109,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,62 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 248 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 151 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 151,20 liradan, 995 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,012 liradan, 137,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 142,50 liradan, 972 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 992 liradan, 486 liradan alınan Yarım Ziynet 496 liradan, 243 liradan alınan Çeyrek Ziynet 248 liradan satıldı.