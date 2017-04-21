Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 612,32 puan ve yüzde 0,67'lik yükselişle 92.651,70 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 480,52 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 92.519,90 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.326,50 puanı, en yüksek 92.909,30 puanı gören endeks, günü yüzde 0,42 yükselişle 92.423,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,86 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 619,51 puan ve yüzde 0,55 artarak 113.638,09 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 187'si geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.284,20 dolar

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.30 itibarıyla 1.284,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 150 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6366 lira, satışta 3,6512 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6354 lira, satışta 3,6500 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,92'den, bileşik getirisi de yüzde 11,22'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 94 milyon 366 bin 507,21 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 929 milyon 447 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,23 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0697, sterlin/dolar paritesi 1,2775, dolar/yen paritesi de 109,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,85 dolardan işlem görüyor.