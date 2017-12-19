Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi güne 241,24 puan ve yüzde 0,22 artarak 110.489,12 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 443,31 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 110.691,20 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 110.177,11 puanı, en yüksek 111.167,36 puanı gören endeks, günü yüzde 0,06 azalışla 110.177,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 234,04 puan ve yüzde 0,17 azalarak 135.339,22 puandan kapandı. İşlem gören 515 hisse senedinin 188'i prim yaptı, 170'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank, Koza Anadolu Metal ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.261,85 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.261,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 156 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8322 lira, satışta 3,8475 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8480 lira, satışta 3,8634 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,47'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 206 milyon 974 bin 966,52 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 941 milyon 934 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,16 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1817, sterlin/dolar paritesi 1,3361, dolar/yen paritesi de 112,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,67 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 255 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 155,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 155,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 155,30 liradan, bin 22 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 39 liradan, 141,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 145,50 liradan, 999 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 19 liradan, 499 liradan alınan Yarım Ziynet 509 liradan ve 250 liradan alınan Çeyrek Ziynet 255 liradan satıldı.